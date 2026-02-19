Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego o Dodzie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd i influencerów, a czerwony dywan błyszczał od znanych nazwisk.

Klaudia Halejcio szczerze o Dodzie

Wśród zaproszonych na premierę gości nie zabrakło m.in. Klaudii Halejcio, która w rozmowie z nami zdradziła, co tak naprawdę myśli o jednej z największych ikon polskiego show-biznesu. Aktorka nie ukrywała, że Doda od lat robi na niej ogromne wrażenie. Jak przyznała, już samo pojawienie się na premierze dokumentu o piosenkarce skłoniło ją do refleksji.

Dla mnie to jest taka postać, którą bardzo podziwiałam. Jak stałam na czerwonym dywanie, to się zastanawiałam, co trzeba mieć, żeby przez tyle lat mieć taki ogromny sukces. Co jest taką składową. Pewne gwiazdy się pojawiają, są, mają swoje pięć minut i znikają - powiedziała nam Halejcio.

Klaudia podkreśliła też, że Doda jest jedną z nielicznych osób w polskim show-biznesie, które nie tylko utrzymały się na szczycie przez lata, ale wciąż pozostają w centrum uwagi i nadal budzą emocje.

To jest taka postać w show-biznesie, która jest od zawsze i jest bardzo widoczna. Dla mnie to jest niezwykłe - dodała.

Zdaniem aktorki fenomen Dody polega na czymś więcej niż tylko popularności. Halejcio zwróciła uwagę na to, jak konsekwentnie artystka potrafi utrzymywać zainteresowanie fanów, mimo upływu czasu.

To jest taki przykład niesamowity, jak można się utrzymać i nie schodzić i mieć cały czas tą rzeszę fanów - usłyszeliśmy.

Nie zabrakło też wątku, który od lat przewija się w kontekście kariery Dody - skandali i medialnych burz. Klaudia Halejcio zauważyła jednak, że część z nich mogła być elementem show-biznesowej gry.

Oczywiście towarzyszącym tym różnym skandalom, które wiadomo, że są… one są tworzone gdzieś na potrzeby. Ja jestem jako postacią bardzo zainteresowana - podsumowała.

Jedno jest pewne: Doda nadal budzi ogromne emocje, a jej historia wciąż fascynuje zarówno fanów, jak i gwiazdy. Serial dokumentalny o artystce zapowiada się więc jako jedna z najgłośniejszych premier ostatnich tygodni.

Zobaczcie nasze wideo i posłuchajcie całej rozmowy - padło znacznie więcej szczerych słów.

