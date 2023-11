O rzekomym romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera napisały już media na całym świecie. Przypomnijmy, że para spotkała się na planie filmu "Narodziny gwiazdy", który odniósł spektakularny sukces. Szczególnie dzięki pięknej ścieżce dźwiękowej, na czele z utworem "Shallow". To właśnie wykonanie tej piosenki podczas 91. gali rozdania Oscarów przez Bradleya Coopera i Lady Gagę upewniło wszystkich w przekonaniu, że tych dwoje łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń. Czy teraz, gdy promocja filmu została zakończona, ich drogi się rozejdą? Lady Gaga bardzo by tego nie chciała...

Podobno Lady Gaga znalazła się w nieciekawym położeniu. Do tej pory zajęta była bowiem promowaniem filmu "Narodziny gwiazdy". Później odliczała dni do gali rozdania Oscarów, podczas której - jak się potem okazało - zgarnęła statuetkę za najlepszy przebój filmowy. Niestety, szczęście w życiu zawodowym nie szło w parze z tym w życiu prywatnym. Lady Gaga w międzyczasie rozstała się bowiem ze swoim narzeczonym. Nic więc dziwnego, że nie chce tak łatwo odpuścić i wciąż walczy o Bradleya Coopera.

Podobno Lady Gaga boi się pustki, która pojawiła się teraz w jej życiu. W dodatku nie wyobraża sobie, że mogłaby stracić kontakt z Bradleyem Cooperem, do którego mocno się zbliżyła.

Gaga i Cooper mają niesamowitą chemię i naprawdę weszli w swoje role. Bradley jest gotowy zostawić już ten projekt za sobą, ale dla Gagi to problem i odczuwa to bardzo głęboko - podaje informator "US Weekly".