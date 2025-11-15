Lady Gaga od niemal dwóch dekad bawi i wzrusza miliony widzów nie tylko swoimi spektakularnymi utworami, wymownymi teledyskami, ale też grą aktorską. I choć mogło by się wydawać, że życie na świeczniku show-biznesu niesie ze sobą wiele blasku, to nie brakuje też wyniszczających cieni. W listopadzie 2025 roku Lady Gaga udzieliła poruszającego wywiadu magazynowi "Rolling Stone", w którym po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o traumatycznym okresie swojego życia. Po głębokim załamaniu nerwowym trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Lady Gaga szczerze o pobycie w szpitalu psychiatrycznym i załamaniu nerwowym

O Lady Gadze znów zrobiło się głośno. Po tym, jak na początku 2025 roku wydała album "Mayhem", na którym znalazły się takie przeboje, jak "How Bad Do U Want Me" czy "Abracadabra", wyruszyła w światową trasę koncertową, która okazała się sukcesem. By tego było mało, pojawiła się w kultowej produkcji Netflixa "Wednesday", a teraz o jej najnowszym wywiadzie dla "Rolling Stone" mówi cały świat. W szczerej rozmowie artystka nie tylko poruszyła temat planowanego ślubu z z Michaelem Polanskym, ale też zdradziła, że jej życie nie zawsze układało się tak, jakby sobie tego życzyła.

Lady Gaga ujawniła, że w 2018 roku, podczas pracy nad filmem "A Star Is Born" i równolegle prowadząc trasę koncertową "Joanne World Tour", doświadczyła skrajnego załamania psychicznego. To wtedy trafiła do szpitala psychiatrycznego.

Lady Gaga o najmroczniejszym okresie swojego życia

Lady Gaga mówiła o całkowitym rozpadzie psychicznym, którego objawy były przerażające. W rozmowie wyznała, że "nie była w stanie robić niczego". Jak relacjonowała, momentem przełomowym była rozmowa z siostrą.

Pewnego dnia moja siostra powiedziała mi: Nie poznaję już własnej siostry. Wtedy odwołałam trasę. Trafiłam do szpitala psychiatrycznego, bo potrzebowałam pomocy. Musiałam się zatrzymać. Nie byłam w stanie robić niczego, całkowicie się rozsypałam. To było naprawdę przerażające. Był moment, w którym nie wierzyłam, że kiedykolwiek się pozbieram… - wyznała.

Artystka przyznała, że w tym czasie przyjmowała lek psychotropowy stosowany głównie w leczeniu choroby dwubiegunowej i depresji.

Co doprowadziło artystkę do hospitalizacji?

W 2018 roku Lady Gaga znalazła się pod ogromną presją. Praca nad filmem "A Star Is Born", gdzie zagrała u boku Bradleya Coopera, zbiegła się z intensywną trasą koncertową "Joanne World Tour". Już wcześniej zdiagnozowano u niej fibromialgię, a także zmagała się z uzależnieniem. Do tego doszedł lek stabilizujący nastrój, który jednak nie wystarczył, by uchronić ją przed kryzysem. Ostatecznie Gaga trafiła do szpitala psychiatrycznego w USA, gdzie otrzymała niezbędną pomoc.

Był moment, w którym nie wierzyłam, że kiedykolwiek się pozbieram… Czuję ogromne szczęście, że w ogóle żyję. Wiem, że brzmi to dramatycznie, ale wszyscy wiemy, jak mogło się to skończyć - dodała.

W rozmowie z "Rolling Stone" Gaga wspomniała o długim procesie dochodzenia do równowagi. Mówiła o miesiącach, a nawet latach "odkrywania na nowo wszystkiego, co straciła". Przyznała, że jednym z czynników, które pomogły jej wrócić do zdrowia, było wsparcie bliskich, w szczególności jej partnera, Michaela Polansky'ego, z którym zaręczyła się w 2024 roku.

Zobaczył kogoś, kto czuł się bardzo oderwany od tego, co powinien robić. (...) Chciał się mną zaopiekować. A ja nigdy nie byłam w ten sposób kochana. Moje życie było dla niego czymś poważnym. To nie była impreza. Pomógł mi zrozumieć, jak cenne jest moje życie - podkreśliła.

Obecnie 39-letnia Lady Gaga określa się jako "zdrowa, kompletna osoba". W 2025 roku wydała album "Mayhem", który został nominowany do siedmiu nagród Grammy. Gwiazda nie zapomina jednak o przeszłości i nadal otwarcie mówi o potrzebie dbania o zdrowie psychiczne.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli ty lub twoi bliscy potrzebujecie rozmowy z psychologiem, możecie zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod numerem 800 70 2222. Linia jest całodobowa i bezpłatna dla osób dzwoniących.

Zobacz także:

Te gwiazdy mają mniej niż 160 cm wzrostu, a rządzą show-biznesem. Cichopek, Lisowska, Lady Gaga, Longoria i inne

Lady Gaga skopiowała piosenkę Cleo? Polska wokalistka mówi o podobieństwach