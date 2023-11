Czy Lady Gaga ma już nowego partnera? Gwiazda nie tak dawno zerwała zaręczyny z Christianem Carino! Podczas gdy wszyscy dopatrywali się u niej romansu z Bradleyem Cooperem, okazało się, że serce piosenkarki skradł ktoś zupełnie inny! Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia artystki z czerwonego dywanu. Kto stoi u jej boku?

Lady Gaga zakochana?

Film "Narodziny gwiazdy" to hit na całym świecie! Wszystko z powodu dwóch pierwszoplanowych aktorów, mianowicie znakomitego Bradley'a Coopera i świetnej Lady Gagi. Choć początkowo nikt nie dawał szans artystce na zaistnienie na wielkim ekranie, to debiut w "Narodzinach Gwiazdy" dał jej nawet nominację do Oscara w kategorii "najlepsza aktorka pierwszoplanowa" ! Choć ostatecznie zwyciężyła Olivia Colman, to Gaga do domu wróciła z Oscarem za "najlepszą oryginalną piosenkę filmową".

Oscarowy występ Gagi i Coopera w ciągu 2 tygodni w serwisie YouTube obejrzano ponad 51 mln razy! Już po premierze filmu spekulowano o romansie pary. A ich gorący, pełen emocji występ tylko podsycił plotki. Ale Cooper od kilku lat związany jest przecież z Iriną Shayk. I gdy wszyscy zastanawiają się, czy aktor zostawi wspaniałą modelką, która jest matką jego dziecka dla piosenkarki, to najnowsze zdjęcia z czerwonego dywanu zdecydowanie dementują te plotki! Gwiazda na gali The Daily Front Row w Los Angeles pojawiła się u boku przystojnego mężczyzny! Para trzymała się za ręce i z chęcią wymieniała czułości. Jednak chwilę później okazało się, że tajemniczy partner Gagi to jej stylista - Frederic Aspiras! Artyści po prostu świetnie się ze sobą bawili!

Czy Frederica i Gagę łączy coś więcej? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

