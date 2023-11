Ich rzekomym romansem żyły media na całym świecie. Podobno Lady Gaga i Bradley Cooper nawiązali intymną relację poza planem filmu "Narodziny gwiazdy". Dowodem na to miał być ich pełen uczucia występ podczas 91. gali rozdania Oscarów. I choć zagraniczne media podają, że Lady Gaga wciąż myśli o przystojnym koledze, ten chyba już dawno o niej zapomniał.

Bradley Cooper zapomniał o Lady Gadze?

Gdy Lady Gaga i Bradley Cooper promowali film "Narodziny gwiazdy", siłą rzeczy widywali się niemal codziennie. Wspólne wyjazdy, bankiety, imprezy - to musiało ich do siebie zbliżyć. Jednak po gali rozdania Oscarów podobno ich drogi nieco się rozeszły. Co prawda zagraniczna prasa donosiła, że Lady Gaga robi wszystko, aby nie stracić tej więzi, rzeczywistość wygląda już nieco inaczej. Każde z nich poszło w swoją stronę. Sam Bradley poświęcił się rodzinie i swoim przyjemnością.

Niedawno fotoreporterzy spotkali Bradleya Coopera podczas jego przejażdżki na motorze po Los Angeles. Aktor wyglądał na wyjątkowo zrelaksowanego i szczęśliwego. Myślicie, że zapomniał już o całym medialnym szumie wokół jego przyjaźni z Lady Gagą?

Bradley Cooper ma teraz czas, aby realizować swoje pasje

Irina Shayk może odetchnąć z ulgą?

