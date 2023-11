Lady Gaga i Bradley Cooper zagrali razem w filmie "Narodziny gwiazdy", który dostał osiem nominacji do Oscara. Fani filmu mają teorię, że piosenkarka i aktor mają romans! Plotki zaczęły się od koncertu Gagi w Las Vegas, podczas którego po raz pierwszy razem z aktorem wykonała swój hit "Shallow". W trakcie występu piosenkarka uklękła obok Bradleya Coopera, złapała go za rękę i wpatrywała się w niego. Fani pary stwierdzili, że to nagranie to najlepszy dowód na to, że piosenkarka i aktor mają romans. Jednak nie tylko chemia między aktorami ma o tym świadczyć…

Lady Gaga i Bradley Cooper mają romans?

Okazuje się, że Lady Gaga właśnie zerwała zaręczyny ze swoim ukochanym, Christianem Carino. Narzeczony towarzyszył piosenkarce na Złotych Globach, gdy otrzymała nagrodę za utwór "Shallow", ale nie pojawił się już na gali Grammy, gdy piosenkarka znów triumfowała. Podczas odbierania nagrody za najlepszą piosenkę do filmu, Gaga nie wspomniała o ukochanym. Co się stało? Dlaczego zerwali?

