Zarówno dla Coopera, jak i Gagi, film “Narodziny gwiazdy” był debiutem - on po raz pierwszy stanął za kamerą i wyreżyserował film, a ona zagrała główną rolę w hollywoodzkiej produkcji. Film odniósł spektakularny sukces, bowiem przyciągnął do kin miliony widzów na całym świecie, a do tego został doceniony przez krytyków oraz najważniejsze filmowe jury świata - Amerykańską Akademię Filmową. “Narodziny gwiazdy” otrzymały aż osiem nominacji do Oscarów i to w najważniejszych kategoriach - Najlepszy film, Najlepszy aktor pierwszoplanowy, Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza piosenka "The Shallow".

Lady Gaga dostanie Oscara za “Shallow”?

Jakie Lady Gaga ma szanse na otrzymanie Oscara? Na pewno większe w kategorii “najlepsza piosenka” niż “najlepsza aktorka”. Mówi się, że dobrą wróżbą przed Oscarami są Złote Globy. Laureaci Globów zazwyczaj otrzymują też Oscary, ale nie zawsze tak się dzieje. Lady Gaga podczas tegorocznej gali Złotych Globów otrzymała nagrodę za “Shallow”, a podczas gali BAFTA 2019 (nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej) została doceniona ścieżka dźwiękowa do filmu “Narodziny gwiazdy”, którą stworzyli Bradley Cooper, Lady Gaga i Lukas Nelson.