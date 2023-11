Podczas tegorocznej edycji rozdania Oscarów największą gwiazdą była zdecydowanie Lady GaGa, która nie tylko otrzymała statuetkę za utwór "Shallow" do filmu "Narodziny Gwiazdy", ale też zachwyciła występem na żywo i stylizacją, wartą około 30 milionów dolarów. Talentem piosenkarki zachwyca się cały świat, także Małgorzata Kożuchowska. Jednak fanom "A Star is Born" jej wpis chyba nie przypadnie do gustu!

Małgorzata Kożuchowska zachwyca się Lady GaGą

Małgorzata Kożuchowska stała się wielką fanką Lady GaGi. Ceni ją za osobowość i wrażliwość, mówi wprost, że jest to dla niej wielkie odkrycie. Przy okazji dodała jednak, że film z jej udziałem nie wnosi nic odkrywczego do kina:

Lady Gaga! Gratulacje! Rozwaliła system. Zaryzykowała i wygrała! To moje prywatne odkrycie i zaskoczenie w tym roku. Podziwiam. Pracowitość talent osobowość i niezwykła wrażliwość. A star is born nie wnosi pewnie nic odkrywczego do światowego kina, ale ma coś, co porusza serca i pobudza wyobraźnię. A to o to przecież chodzi.

Zgadzacie się z opinią polskiej aktorki?

Oscar dla Lady GaGi

Oscar to spełnienie marzeń dla Lady GaGi. Artystka ma na swoim koncie wszystkie najważniejsze nagrody muzyczne, śmiało można więc powiedzieć, że statuetka Akademii Filmowej jest tzw. kropką nad i. Po sukcesie filmu "Narodziny Gwiazdy" mówi się, że GaGa pójdzie teraz w aktorstwo. Jeśli zaś zostanie tylko przy muzyce, na pewno sukces utworu "Shallow" i całej ścieżki dźwiękowej będą miały wpływ na jej brzmienie. A może Lady GaGa umiejętnie połączy obie te dziedziny?

Lady GaGa była największą gwiazdą Oscarów.

Małgorzata Kożuchowska jest zachwycona GaGą!

