Wejście do medialnego świata nie obyło się jednak bez trudnych momentów. Serowska przyznała przed naszą kamerą, że musiała zmierzyć się z falą hejtu w internecie. W rozmowie nie zabrakło również wątku Katarzyny Cichopek – partnerka Marcina Hakiela dała jasno do zrozumienia, że nie chce być z nią porównywana i woli iść własną drogą.

Dominika Serowska w "Królowej przetrwania"

Dominika Serowska w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w mediach. Szerszą rozpoznawalność zdobyła dzięki związkowi z tancerzem Marcinem Hakielem, z którym tworzy parę od 2023 roku. W grudniu 2024 roku zakochani powitali na świecie syna Romeo, a ich życie rodzinne internauci chętnie śledzą w mediach społecznościowych. Sama Serowska przez lata pracowała w różnych branżach - od marketingu i mediów po turystykę i gastronomię - zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Obecnie Dominika próbuje swoich sił także w telewizji. Została jedną z uczestniczek trzeciego sezonu reality show "Królowa przetrwania", w którym celebrytki rywalizują ze sobą w wymagających warunkach dżungli na Sri Lance. Udział w programie traktuje jako okazję, by pokazać się widzom z innej strony i udowodnić, że nie chce być postrzegana wyłącznie jako partnerka znanego tancerza. W pierwszych odcinkach nie zabrakło też osobistych wątków - Serowska otwarcie przyznała, że ma dość ciągłych porównań do byłej żony Hakiela, Katarzyny Cichopek.

Dominika Serowska o Katarzynie Cichopek

Nasza reporterka spotkała się z Dominiką Serowską podczas wydarzenia prasowego zorganizowanego z okazji programu "Królowa przetrwania". W trakcie rozmowy uczestniczka show odniosła się także do prywatnych wątków. Nawiązała do byłej żony swojego partnera

To, że ktoś się nie wypowiada czy nie udziela to nie świadczy o jego klasie tylko świadczy o tym, że mu się to po prostu nie opłaca a za plecami robi swoje. I to są rzeczy, które potem uderzają w nas. (...) Mi się już nawet nie chce gadać o Katarzynie Cichopek bo ten temat jest dla mnie tak wyczerpany oznajmiła.

