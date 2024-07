Jacek Kurski skomentował polityczne żarty, które pojawiły się na gali rozdania Telekamer 2016. Podczas imprezy Robert Górski i Ewa Błachnio wcielili się w rolę dziennikarzy serwisu plotkarskiego, którzy komentowali uroczystość. Para kabareciarzy śmiała się m.in. z Edyty Górniak czy Krzysztofa Ziemca. Górski i Błachnio nie oszczędzili także polityków. Para śmiała się na przykład z tego, kto może dostać program w Telewizji Publicznej.

Była to aluzja do Jacka Kurskiego i jego słynnego już zdjęcia po jego pierwszej konferencji prasowej jako prezesa TVP. Wśród osób, które pozowały z Kurskim znalazła się m.in. Anna Popek.

Jacek Kurski w rozmowie z tygodnikiem "wSieci" skomentował żarty, które mogliśmy usłyszeć na Telekamerach. Czyżby programy kabaretowe miały zniknąć z anteny TVP?

Podczas rozdania Telekamer Robert Górski pożartował sobie i z PiS, i ze mnie. Jeśli coś będzie śmiechem, a nie rechotem, to z największą przyjemnością zasiądę w pierwszym rzędzie - powiedział Jacek Kurski. Programy kabaretowe, które do tej pory bardzo obficie Polakom serwowano, to - z wyjątkami - symbol upadku telewizji publicznej. Lata schlebiania niskim gustom zrobiły swoje, ale musimy mieć ambicję podniesienia kultury masowej do elementarnego poziomu estetyki.