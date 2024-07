Program "Paranienormalni Tonight" spada z anteny TVP 2! O tej decyzji stacji poinformowali na Facebooku prowadzący - Igor Kwiatkowski i Robert Motyka. Fani są załamani:

Decyzja władzy TVP dziwi fanów, którzy wyrazili swoje oburzenie w komentarzach:

No to jest kuźwa jakiś żart!!! Gdzie my żyjemy?! Niedługo będziemy musieli prosić o zgodę na wyjście do toalety! - pisze jeden z nich

Przestaje oglądać TVP i wszystkim radzę to samo, Pisiory coś chcą ugrać - dodaje kolejny!