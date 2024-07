Anna Popek postanowiła odpowiedzieć na krytykę, jaka spłynęła na nią po wspólnej konferencji prasowej z nowym prezesem TVP. Dziennikarka wzięła udział w spotkaniu z mediami oraz we wspólnej sesji z Jackiem Kurskim. Wszystko wydarzyło się w czasie, kiedy z pracy przy Woronicza zostało zwolnionych wielu kolegów Anny Popek. Postawa prowadzącej Pytanie na śniadanie nie spodobała się internautom, którzy krytykowali ją w sieci. Teraz gwiazda Pytania na Śniadanie w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" postanowiła opowiedzieć dlaczego pojawiła się na konferencji Jacka Kurskiego i co sądzi o zmianach w TVP. Anna Popek nie ukrywa, że podoba się jej atmosfera jaka panuje w Telewizji Publicznej.

Byłam akurat w pracy i zadzwoniono do mnie z prośbą, by wystąpić na konferencji. Pracuję w telewizji od 20 lat, więc jakoś się z nią kojarzę. Zgodziłam się. Uznałam też, że trzeba dać kredyt zaufania nowemu prezesowi. Zresztą to, co mówił Jacek Kurski podczas pierwszego spotkania z pracownikami TVP, przedstawiając swoją koncepcję telewizji, jest zwyczajnie zgodne z naszymi poglądami i potrzebami - twierdzi Popek. I dalej: - Kultura pracy się zmieniła. Dyrektor Maciej Chmiel przychodzi każdego ranka na plan naszego programu, wita się, pyta, czego potrzeba, widać, że go to interesuje. On umie słuchać, jest otwarty na propozycje.