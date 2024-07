Doda niedawno wydała nowy singiel, który stał się przebojem, a "Riotka" już ma ponad dwa miliony wyświetleń. Nie da się ukryć, że wokalistka cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów jak i fanów, ale to wiadomo nie od dziś. Przekonał się o tym nawet jeden z tabloidów. Zobacz: Doda gwarantuje wysoką sprzedaż okładek. Przekonał się o tym jeden z tabloidów

Rabczewska słynie ze swojej szczerości i nigdy nie kryła się z tym, co ma do powiedzenia. W ostatnim z wywiadów przyznała, że w show-biznesie ciężko o prawdziwą przyjaźń i łatwo można się zawieść na takich znajomościach. Doda jednak ma sporo znajomych z branży i są to ludzie, o których nie pomyślelibyśmy w pierwszej kolejności. W rozmowie z "Show" Adam Fidusiewicz, znany z serialu "Na Wspólnej" i filmu "W pustyni i w puszczy", opowiedział o zaskakującej znajomości z Dodą:

Poznałem ją na obozie artystycznym teatru Buffo. Nosiła ogrodniczki i była bardzo ładna. Pamiętam, że schowaliśmy się razem do szafy, by wystraszyć koleżankę. Wspominam Dorotę bardzo ciepło. Nasi rodzice dobrze się znali.

Aktor wyznał również, że dzisiaj nie utrzymują zażyłych kontaktów, ale jak się spotykają to zawsze miło rozmawiają:

Dzisiaj spotykamy się przypadkowo, ale zawsze miło rozmawiamy.

Zaskoczeni?

