4 czerwca odbyła się sesja zdjęciowa do kampanii Simple Creative Products. Utrzymana w miejskim klimacie sesja promuje najnowszą kolekcję jesień/zima 2012/13 zaprojektowaną przez Lidię Kalitę. Projektantka nawiązuje w niej do "New Looku" Diora z lat 50-tych. Choć sięgnęła po retro fasony (wąskie talie i rozkloszowane doły), nowoczesne tkaniny i kolory spowodowały, że całość wygląda bardzo współcześnie.

W jesienno-zimowej kampanii Simple Creative Products wystąpiła Monika Jac Jagaciak. Topmodelka, 11 w światowym rankingu portalu models.com, już po raz drugi jest twarzą kampanii Simple CP.

Autorem zdjęć jest mieszkający obecnie w Nowym Jorku, Maciej Kobielski, który może poszczy­cić się publi­ka­cjami w magazynie Vogue, Numero, W, Muse, Last Maga­zine, a także w dzienniku New York Times. Sesje stylizowała Agnieszka Ścibior.



Twórcy:

Projekt kolekcji: Lidia Kalita

Zdjęcia: Maciej Kobielski

Modelka: Monika Jac Jagaciak

Stylizacja: Agnieszka Ścibior

Scenografia: Ewa Iwańczuk i Tomasz Felczyński

Makijaż: Wilson

Stylizacja fryzur: Kacper Rączkowski

Poniżej znajdziecie zdjęcia z backstage'u sesji do najnowszej kampanii marki Simple.