Sandra Kubicka nieustannie budzi poruszenie w mediach. Na swoim Instagramie na bieżąco informuje fanów zarówno o zawodowych poczynaniach, jak i o fragmentach życia prywatnego. W niedawnych InstaStories modelka zdecydowała się odnieść do krążących plotek o jej relacji z aktorem i prezenterem Mikołajem Roznerskim. Teraz zajęła jednoznaczne stanowisko.

Sandra Kubicka szczerze o relacji z Mikołajem Roznerskim

Życie Sandry Kubickiej od dawna budzi duże emocje w mediach. Jak się okazuje, internautów interesuje nie tylko zawodowa działalność gwiazdy, lecz także jej życie prywatne. Ostatnio szerokim echem odbiła się rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona. Teraz modelka postanowiła odnieść się do spekulacji na temat rzekomej relacji z Mikołajem Roznerskim.

Jak ustaliła Kubicka, źródłem plotek miało być pismo „Życie na Gorąco”, którego czytelnicy mogli przeczytać:

Wszystko zaczęło się od jego charakterystycznego swetra, który pojawił się w relacjach obojga na Instagramie prosto z Rzymu. Sandra Kubicka i Mikołaj Roznerski udali się we wspólną podróż?

Na tak przedstawioną sytuację Sandra odpowiedziała otwarcie wypowiadając się na InstaStories.

Powiem wam, że mi słów brakuje, bo ja nigdy nie byłam wmieszana w coś takiego. Znaczy wiem, że piszą o mnie przeróżne historie, wymyślają, ale nie do takiego stopnia absurdu. W ogóle, o jakim swetrze oni mówią? Ja się zastanawiałam, czy oni konta może pomylili, bo ja nie przypominam sobie, żebym wrzucała jakiś sweter. No nie, nie byłam w Rzymie z Mikołajem skomentowała Kubicka.

Kubicka o kulisach relacji z Roznerskim

Na InstaStories Sandra Kubicka otwarcie przyznała, że z Mikołajem Roznerskim nie łączy jej nic więcej niż ostatnio nagrywany program. Aktor był gospodarzem teleturnieju, a modelka wzięła udział w konkurencji jako uczestniczka.

My z Mikołajem, poza tym, co widzieliście w odcinku, to ja nie wiem, czy my nawet dwa słowa wymieniliśmy przyznała Sandra Kubicka.

Mowa oczywiście o specjalnym wydaniu telewizyjnego show "The Floor" z gwiazdami w roli konkurujących. Oprócz Sandry Kubickiej telewidzowie mogli zobaczyć w programie też między innymi Marię Jeleniewską i Izabellę Krzan.

Zobacz także:

Sandra Kubicka Fot. Adam Burakowski/East News