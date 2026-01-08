Sandra Kubicka to znana polska modelka, celebrytka, influencerka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman, która swoją modelingową karierę zaczynała w Miami. W Polsce dała się poznać szerszej publiczności również dzięki telewizyjnym projektom. Wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" (zdobywając w tanecznej konkurencji trzecie miejsce), a także wcielała się w roli prowadzącej programów. Obecnie spełnia się w również w roli influencerki, relacjonując obserwującym swoją codzienność. Tym razem na instagramowych kafelkach nie zabrakło uśmiechów i ekscytacji!

Sandra Kubicka spełniła marzenie i podzieliła się z fanami radosną nowiną!

Sandra Kubicka już kilka dni temu zasygnalizowała, że niebawem będzie mogła podzielić się z fanami wspaniałymi wieściami. Nadszedł w końcu ten dzień i modelka radośnie wyznała nowinę o spełnieniu swojego wieloletniego marzenia, jakim była współpraca z uwielbianą przez modelkę polską marką kosmetyczną.

Rok 2026 rozpoczynam kampanią dla marki Paese, bo zostałam ich twarzą! Kolejna współpraca która zaczęła się od tego że od lat używam ich produktów i byli na mojej vision board! - w entuzjastycznych słowach przekazała Kubicka.

Modelka zdradziła też, że zgodnie z jej założeniami jeszcze w tym miesiącu swoją premierę będzie miała cała linia kosmetyków marki stworzona we współpracy właśnie z nią.

Chciałam mieć swoją linię kosmetyków do makijażu i… stay tuned. Premiera jeszcze w tym miesiącu! - zapowiedziała Sandra.

Celebrytka prezentowała się na sesji zdjęciowej wyjątkowo korzystnie i zjawiskowo. Ujawniła wiele kadrów, pokazując, jak pozuje w modnym, brązowym total looku złożonym z garnituru oraz stylowo marszczonego golfu z odkrytym brzuchem. Show skradły jednak zdrowe i zadbane włosy Sandry, które w komentarzu zdecydowała się pochwalić nawet Maffashion.

Objętość skomentowała Julia Maffashion Kuczyńska

Sandra Kubicka wraca do telewizji! Na ekranie zobaczymy ją już wiosną

Początek roku obfitował u Sandry w wieści, które cieszą zarówno ją, jak i jej fanów. W ostatnich dniach potwierdziła swój udział w znanym i lubianym przez telewidzów programie "The Floor", w którym pojawi się w specjalnej, gwiazdorskiej edycji w towarzystwie między innymi modelki i prezenterki Izabeli Krzan, influencerki Marii Jeleniewskiej oraz tancerza i choreografa Dominika Więcka.

