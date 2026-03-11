Akop Szostak nadal mieszka z byłą narzeczoną. Teraz tłumaczy

Zaledwie dwa tygodnie temu Akop Szostak oraz Michalina Zagórska ogłosili oficjalnie zakończenie swojego związku. Ich relacja rozwijała się błyskawicznie – jeszcze półtora miesiąca temu Szostak wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy, a Zagórska z radością przyjęła tę deklarację. Dla fanów para wydawała się niemal idealna, a ich wspólne zdjęcia oraz sportowe pasje budowały wokół nich pozytywny obraz. Jednak, gdy niespodziewanie rozstanie stało się faktem, nikt nie spodziewał się, że ich życie nadal będzie tak silnie splecione.

Akop Szostak i jego była narzeczona mieszkają razem. Gwiazdor wyjaśnił

Michalina Zagórska kilka dni po oświadczeniu o rozstaniu zaczęła relacjonować swoją wyprowadzkę z mieszkania Akopa Szostaka. W mediach społecznościowych wyznała, że najbardziej będzie jej brakować dwóch jamników należących do influencera. Wszystko wskazywało na to, że definitywnie zakończą wspólne życie pod jednym dachem. Jednak internauci szybko dostrzegli, że Michalina nadal publikuje zdjęcia z psami Akopa, co wzbudziło lawinę pytań o faktyczną sytuację mieszkaniową byłej pary.

W obliczu plotek i spekulacji Akop Szostak postanowił odpowiedzieć publicznie na pytania fanów. Trener personalny nie pozostawił złudzeń: mimo zakończenia związku, oboje nadal mieszkają razem. Podkreślił, że między nimi nie ma wrogości, a dorosłe podejście do relacji pozwala im wspierać się nawet po rozstaniu.

Przestańcie szukać sensacji. To, że ludzie decydują się na rozstanie, nie oznacza, że muszą stać się wrogami. Wiem, że wiele osób jest do tego przyzwyczajonych i często dopowiada sobie narrację, której w rzeczywistości nie ma. Jak widać, rozmawiamy, nadal jeszcze mieszkamy razem i w wielu sprawach sobie pomagamy. Tak zachowują się dorośli ludzie przekazał Szostak.

Warto przypomnieć, że ostatnio zamieszanie zrobiło się także wokół innej pary, która ogłosiła jakiś czas temu rozstanie. Niedawno Katarzyna Zillmann i Julia Walczak nagle pojawiły się razem, a fanom opadły szczęki.

Akop Szostak i Michalina Zagórska odwołali ślub. Fani byli w szoku

Rok temu Akop Szostak kończył głośny związek z żoną Sylwią Szostak. Szybko znalazł szczęście u boku Michaliny Zagórskiej, która niemal od razu zamieszkała z nim i dała się poznać obserwatorom jako osoba o podobnych sportowych pasjach. Ich relacja przebiegała w błyskawicznym tempie - od pierwszych publicznych deklaracji, przez zaręczyny, aż po nagłe rozstanie w ciągu kilkunastu tygodni. Obecna sytuacja mieszkaniowa byłych narzeczonych tylko podsyca ciekawość i spekulacje w sieci.

