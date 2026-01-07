Akop Szostak podczas relacji na InstaStories pokazał wyjątkowy czarno-biały kadr. Czy to jego reakcja na medialne doniesienia dotyczące jego byłego mełżeństwa i szczerego wyznania byłej żony? Tylko zobaczcie, gdzie wybrał się Akop i co napisał.

Sylwia Szostak zaskakuje fanów szczerym wyznaniem

Sylwia Szostak, znana influencerka i była żona trenera Akopa Szostaka, zaledwie kilka dni temu zaskoczyła internautów poruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Sylwia Szostak przyznała, że żałuje rozstania z byłym mężem.

(...) Decyzję o pierwszym naszym rozstaniu podjęłam ja. Czy była słuszna? Nie, i była błędem. ujawniła Sylwia Szostak.

Akop Szostak widział wpis byłej żony, ale nie chciał odnosić się do jej słów. Zapewnił jednak, że ma do Sylwii wielki szacunek i podziwia ją za to, że miała odwagę publicznie przyznać się do błędu.

Wszyscy popełniamy błędy i czasem je ukrywamy. Oczywiście zawsze są dwie strony medalu, a wina zawsze leży po obu stronach. Jednak przyznanie się do błędu jest aktem wielkiej odwagi. To świadczy o dojrzałości człowieka komentował.

Akop Szostak zaskoczył wymownym kadrem

Chociaż Akop Szostak do tej pory nie skomentował wyznania byłej żony, która ujawniła, że decyzja o rozstaniu była błędem, to w miniony wtorek sportowiec zaskoczył wymownym kadrem. Podczas relacji na InstaStories pokazał zdjęcie z kościoła.

Czasem jest tak jak dziś, że potrzebuję ciszy w środku. Wiele osób różnie interpretuje moje wypowiedzi. Jestem osobą wierzącą, ale wierzę w Boga, nie w instytucję kościoła. Nie chodzi mi o samo miejsce, ponieważ ma ono dla mnie pewne znaczenie , lecz o ludzi.

Akop Szostak ujawił przy okazji, że ostatni raz był w kościele blisko dwa lata temu. To właśnie wiosną 2024 roku doszło do rozstania Sylwii Szostak i Akopa Szostka.

Dawno mnie tu nie było. Ostatni raz w kwietniu 2024 dodał.

Zobacz także: