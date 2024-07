Kuba Wojewódzki stracił pracę w radiu!

Kuba Wojewódzki stracił pracę w Rock Radiu! W związku z przekształceniami części Rock Radia w Radio Pogoda, audycja dziennikarza - "Książę i Robak" - spada z anteny. Dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami na Facebooku!

Dziennikarz nie jest zadowolony z takich zmian. Zapewnia jednak swoich fanów, że już niedługo wróci do radia:

W związku z przekształceniem części ROCK RADIA w RADIO POGODA ( to nie jest żart ) nasza audycja Książę i Żebrak, w której ja byłem Księciem a Kędzior oczywiście Żebrakiem, dobiega końca. Z dniem 31 stycznia 2016 roku. Jak wszyscy się domyślają, mam mało Pogodne usposobienie. Teraz będzie mniej Wojewódzkiego a więcej Wodeckiego

Na szczęście Wojewódzkiego zobaczymy już niedługo na antenie TVN, gdzie poprowadzi kolejny sezon swojego show.

Kuba Wojewódzki pracował w Rock Radiu od 2014 roku. Wraz z Piotrem Kędzierskim prowadził od poniedziałku do czwartku popołudniową audycję "Książę i żebrak”. W programie Kuba i Piotr często dzwonili do gwiazd, robili sobie z nich żarty, poruszali kontrowersyjne tematy i omawiali je w bardzo zabawny sposób. Żałujecie?

