Niedawno w mediach głośno było o bójce Piotra Adamczyka z paparazzo, który naruszył prywatność gwiazdora i jego ukochanej, Weroniki Rosati. Aktor długo nie chciał komentować sprawy, ale w końcu głos zabrała jego menadżerka. Zobacz: Adamczyk pobił fotografa? Jest oficjalne oświadczenie: Paparazzo ignorował wielokrotne prośby o opuszczenie posesji

Sprawa była szeroko komentowana przez osoby z branży. Obok tego zdarzania nie mógł przejść także obojętnie Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w "Polityce" skupił się na całej aferze. Showman zakpił z aktora i jego porywczości odwołując się między innymi do ról, jakie zagrał. Porównał go nawet do znanego boksera, Krzysztofa Adamka:

Oto bohater minionego tygodnia. Piotr Adamczyk, broniąc swojej dziewczyny oraz swojej prywatności, którą gwarantuje mu konstytucja, spuścił łomot dwóm tak zwanym paparazzi. Uosobienie suchot Chopina i stateczności Karola Wojtyły udowodniło, jak blisko jest od słowa Adamczyk do słowa Adamek.

Czy Piotr Adamczyk słusznie postąpił?

