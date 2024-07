Kuba Wojewódzki znów musiał jakoś ustosunkować się do pytania o ślub z Renatą Kaczoruk! O tym, czy gwiazdor TVN zdecyduje się poślubić swoją partnerką media zastanawiają się już od dawna. Atmosferę wokół ich związku jakiś czas temu podgrzewał sam Kuba sugerując, że w tajemnicy powiedzieli sobie "TAK". Ostatecznie okazało się, że Wojewódzki i Kaczoruk wciąż nie są małżeństwem a całe zamieszanie związane było z ich wspólną kampanią reklamową w której Kuba oświadcza się Renacie. Od tamtej pory jednak media i fani dziennikarza wciąż dopytują, kiedy zamierza poślubić swoją ukochaną. Tak też było we wczorajszym odcinku programu Wojewódzkiego. Kuba poprosił swoją widownię, żeby na kartkach napisała swoje pytania do jego gości. Magdalena Boczarska złapała kartkę z pytaniem o ślub Kuby Wojewódzkiego i Renaty Kaczoruk! Co odpowiedział zaskoczony dziennikarz?

Kuba kiedy ślub? - przeczytała pytanie Boczarska.

Wprawiła tym Kube w lekką konsternację, ale po chwili - jak to on - wypalił:

Renata poznaję twój charakter pisma! Dosyć! - żartował Wojewódzki.

Myślicie, że Kuba Wojewódzki kiedyś rzeczywiście zdecyduje się na ślub z Renatą Kaczoruk?

Kuba Wojewódzki ma już dość pytań o ślub z Kaczoruk?

W programie padło pytanie o ślub z modelką.