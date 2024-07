Nie cichną echa po wypowiedzi Mikołaja Lizuta, który w programie “Na językach” powiedział, że modelki nie muszą mieć osobowości i nie muszą być inteligentne, a wystarczy, żeby miały “ładnego ryja i zgrabną dupę”. Do słów Mikołaja odniósł się Kuba Wojewódzki, który sam spotyka się z modelką Renatą Kaczoruk.

Reklama

Kuba Wojewódzki o aferze w "Na językach"

“Negatywnym bohaterem tygodnia okazał się dyrektor programowy Rock Radia Mikołaj Lizut. Dziennikarz w programie telewizji TVN “Na językach” wyznał: “Mówi się, że modelka musi mieć talent. Jaki ku… talent? Ma mieć ładnego ryja i zgrabną dupę”. Ewidentnie ktoś tu próbuje wejść do grona skandalistów. Na krzywy ryj”, napisał w “Polityce” Kuba.

W obronie Mikołaja stanęła Agnieszka Szulim, ale za to skrytykowała go agentka Anji Rubik, Lucyna Szymańska oraz dziewczyna Wojewódzkiego... Renata Kaczoruk, która stwierdziła, że wypowiedzi Lizuta “nie wymagają żadnego intelektu i przypominają osobowość wujka Zdzicha i starej ciotki”. Co o tym myślicie? Czy Lizut ma rację? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Kuba Wojewódzki z dziewczyną Renatą Kaczoruk w Warszawie

Zobacz także

Kuba Wojewódzki z dziewczyną Renatą Kaczoruk jeździ na rowerze po Warszawie

Reklama

Mikołaj Lizut na Orange Warsaw Festival