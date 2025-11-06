25 października 2025 r. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w malowniczo położonym hotelu Drob w Urszulinie, w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Uroczystość zapowiadana była jako jedno z najważniejszych wydarzeń roku w polskim show-biznesie, a jej przebieg i goście wzbudzili ogromne emocje.

Nowożeńcy postawili na elegancję i kameralność. Katarzyna Cichopek miała na sobie białą suknię ślubną projektu Violi Piekut, natomiast Maciej Kurzajewski zdecydował się na klasyczny ciemny garnitur. Ślub i wesele zgromadziły około 150 gości, w tym wiele znanych postaci ze świata mediów, polityki i kultury.

Kto pojawił się na weselu Cichopek i Kurzajewskiego? Jacek Kurski i inni znani goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Olek Sikora, Ewa Wachowicz, Agnieszka i Grzegorz Hyżowie, Anna Lewandowska, ale także Beata Mazurek, Joanna Kurska oraz były prezes TVP – Jacek Kurski. Obecność pary Kurskich wzbudziła szczególne zainteresowanie mediów, zwłaszcza że byli oni widziani w doskonałych humorach i aktywnie uczestniczyli w weselnej zabawie.

Nie zabrakło też przyjaciół z M jak miłość. Dowiedzieliśmy się, że Marcin Mroczek bawił się na weselu Katarzyny Cichopek. Aktor pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami z imprezy.

Kuba Wojewódzki wbił szpilę Cichopek i Kurzajewskiemu

Znany dziennikarz i showman Kuba Wojewódzki postanowił w swoim felietonie opublikowanym w tygodniku „Polityka” odnieść się do medialnego ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Jego komentarz nie pozostawił złudzeń co do ironicznego tonu.

Tematem tygodnia, miesiąca, roku, a może nawet dekady, był ślub i wesele Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, na którym bawił się Jacek Kurski wraz z małżonką. Sprytny ruch. Dobrze mieć blisko kogoś, kto umie unieważniać małżeństwa napisał szyderczo Wojewódzki.

Komentarz Wojewódzkiego odnosi się do wydarzeń z 2019 r., kiedy to Jacek Kurski uzyskał unieważnienie swojego pierwszego małżeństwa z Moniką Kurską przed kościelnym sądem. Proces zakończył się po kilku latach, umożliwiając mu w 2020 r. ponowny ślub kościelny z Joanną Kurską. Ironia Kuby Wojewódzkiego w kontekście obecności Kurskiego na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego wydaje się więc wyraźnym nawiązaniem do tej kontrowersyjnej historii.

Najwyraźniej ten ślub bardzo zainteresował prezentera TVN, ponieważ Kuba Wojewódzki zapytał Annę Muchę o wesele Cichopek w swoim podcaście. Dziennikarz wracał do tego tematu, choć aktora nie miała ochoty na obszerny komentarz.

Zobacz także: Anna Mucha o relacji z Katarzyną Cichopek. „To jest osoba, którą znam bardzo długo”