Małgorzata i Paweł Borysewiczowie to kolejna para, która poznała się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Nie dość, że zdążyli już wziąć ślub, to jeszcze od kilku miesięcy są dumnymi rodzicami Rysia. Niedawno odbyły się chrzciny chłopca. Teraz z kolei rodzina po raz pierwszy będzie świętowała Dzień Matki. Życzymy wszystkiego, co najlepsze!