Reklama

Polska nie wyszła z grupy podczas Mundialu w Rosji, wypadła słabo - i to zadecydowało ostatecznie o tym, że Adam Nawałka odchodzi i od 30 lipca nie będzie już trenerem polskiej kadry. Nawałka jest trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej od 1 listopada 2013 roku.

Zdecydowaliśmy o tym, że Adam Nawałka jest selekcjonerem do 30 lipca, po 30 lipca będziemy szukać nowego trenera. Chciałbym podziękować Adamowi, co dwa lata jeździliśmy na wielkie imprezy, wielkie podziękowania dla niego - powiedział Zbigniew Boniek.

W opinii fanów piłki i kibiców Adam Nawałka zawiódł, popełnił błędy przygotowując polską kadrę na Mundial. Kto może zatem zastąpić Nawałkę?

DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD WIDEO

Kto zastąpi Adama Nawałkę?

Zbigniew Boniek na dzisiejszej konferencji powiedział, że na jego biurku jest już sporo CV - co ciekawe, stwierdził że nie wyklucza zagranicznego trenera! Ważne, żeby trener dobrze poznał piłkarzy - a narodowość nie ma znaczenia.

Zobacz: Kulturalne kibicowanie - o czym warto pamiętać?

Początkowo mówiło się, że to może być Michał Probierz, szkoleniowiec Cracovii. Jednak on szybko zdemontował plotki. Na liście pojawił się też były trener Legii, Jacek Magiera czy Włoch Giani De Biasi. Teraz pojawiło się nowe nazwisko - następcą Nawałki może być włoski szkoleniowiec, Cesare Prandelli, który w 2012 roku doprowadził reprezentację Włoch do finału Euro - informuje "Przegląd Sportowy".

Zobacz: Boniek stracił cierpliwość po spotkaniu z Japonią! "To nie był mecz. Tysiące niedokładnych podań"

60-latek ostatnio prowadził klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Włoch, z którą dotarł do finału Euro 2012. Pracował też w klubach: Valencia, Fiorentina czy Roma.

Zobacz także: To koniec Adama Nawałki w polskiej kadrze?! Boniek: "Pewien etap się zakończył"

Adam Nawałka odchodzi.

Reporter

Reklama

Adam Nawałka jest trenerem polskiej kadry prawie 5 lat. Kto go zastąpi?