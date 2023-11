Za nami mecz Polska-Kolumbia, który polska drużyna przegrała 0:3. Porażka w meczu z Kolumbią oznacza dla nas pożegnanie z Mundialem. Polacy po meczu "o honor" z Japonią, wracają do domu. Kibice są załamani, piłkarze znaleźli się w ogniu krytyki, a eksperci uważają, że najbardziej zawinił trener Adam Nawałka. On sam zresztą zdaje sobie sprawę z tego, że ponosi odpowiedzialność za porażkę.

– Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu, interesuje mnie następny mecz (...) Oczywiście w tej sytuacji, po ostatnim meczu, oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa PZPN – zaznaczył selekcjoner Adam Nawałka.

Specjaliści uważają, że Adam Nawałka najpierw popełnił błąd w pierwszym meczu wystawiając m.in. Arka Milika, a w drugim, gdy nie postawił na Kamila Grosickiego i w ostatniej chwili zmienił ustawienie i taktykę, która nie była przećwiczona. Czy za te błędy odpowie? Czy prezes PZPN, Zbigniew Boniek, podejmie decyzję o dymisji selekcjonera?

- Prezes Boniek jest inteligentną osobą, wiele razy pokazywał, że wspiera trenera, więc spodziewam się, że decyzję podejmie na spokojnie. Oczywiście jeżeli drużyna jedzie na mundial, to są ogromne oczekiwania. Zwłaszcza gdy przyzwyczai do dobrej gry - powiedział w gazeta.pl piłkarz Paweł Golański.

A co po meczu z Kolumbią powiedział Zbigniew Boniek?

- Pewien etap się zakończył (...) Trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Musimy pomyśleć, co dalej. Na pewno musimy zacząć budowę drużyny na kolejne eliminacje. Przed nami eliminacje Euro 2020 - powiedział Boniek.

Kto miałby ewentualnie zastąpić Adama Nawałkę? Dziennikarz Mateusz Borek uważa, że najlepiej postawić na zagranicznego trenera.

- Pewnie niedługo będziemy dyskutować o przyszłości Nawałki, nie wiem jaka będzie decyzja Zbigniewa Bońka. Ja szczerze mówiąc nie widzę dziś polskiego trenera, który byłby w stanie go zastąpić, który uniósłby tę presję. Jeśli dojdzie do zmiany trenera, musiałby to być trener zagraniczny - dodał Borek.