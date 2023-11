Zbigniew Boniek już nie ukrywa rozczarowania formą Polaków na Mistrzostwach w Rosji! Po wczorajszym spotkaniu z Japonią, nasza kadra pożegnała się z Mundialem, który zakończył się dla nas fatalnie. Polska drużyna przegrała mecze z Senegalem i Kolumbią i była na ostatnim miejscu w grupie. Mecz z Japonią był więc już tylko walką o honor- i chociaż wygraliśmy 1:0 to i tak kibice i eksperci nie zostawiają na piłkarzach suchej nitki. Fani nie mogą zrozumieć kuriozalnego zachowania piłkarzy, którzy w ostatnich minutach nawet nie próbowali walczyć o kolejne punkty. A jak spotkanie z Japonią i formę Polaków na Mundialu ocenił Zbigniew Boniek? Prezes PZPN jest wściekły!

Dzisiejszy mecz to nie był mecz - ocenił w rozmowie z TVP Sport. Wygraliśmy, ale to nie było żadne wielkie spotkanie. Tysiące niedokładnych podań... Oczywiście ważne jest wygrać bo na koniec liczy się to i wolę wrócić do domu ze zwycięstwem. Ale piłkarsko, muszę powiedzieć, widziałem pierwszy raz, że drużyna która przegrywa chce przegrać i boi się kogokolwiek dotknąć, żeby nie dostać żółtej kartki. Nam to też w sumie pasowało. Także sam mecz jeśli chodzi o poziom to... im szybciej zapomnimy tym lepiej.