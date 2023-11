2 z 5

Kogo pokonała Alicja Rega?

Alicja pokonała aż 9 innych młodych wykonawców. O udział w Eurowizji dla dzieci walczyli: Monika Urbanowicz z utworem „Ogień miłości”, duet Maya i Marcel z piosenką „Tacy Sami”, Dominika Ptak z piosenką „Anioły”, Tomasz Bao z utworem „Pochodnie”, Staś Kukulski z „To co żyje w Nas”, zespół WAMWAY z „Jesteś mym marzeniem”, Natalia Wawrzyńczyk z „Nie jesteś sam”, zespół ASMki z utworem „Pod prąd” i Urszula Kowalska z „Jestem jaka Jestem”.

Piosenka Polski na Eurowizję dla dzieci

Alicja Rega - "Mój dom"

Tekst piosenki:

Słońce wychodzi spoza chmur

Światło zagląda prosto w twarz

Na chwilę opadł cały kurz

Świat zachwyca znów tysiącem pięknych barw

Wierzyć chcę w każdy nowy dzień

Tylko siłą naszych serc możemy coś zbudować

Zanim się zgubimy gdzieś, podnieśmy nasze głowy

Zróbmy razem mały krok, bo cel jest bardzo blisko

Nie stać nas na kolejny błąd

To też mój dom

To mój dom

Nie chcę się topić w morzu smut

Domyślać się czy mają sens

Pragnę, by dobra trochę niósł

I nadziei dawał każdy nowy dzień

Wierzyć chcę w ten lepszy sen!

Tylko siłą naszych serc możemy coś zbudować

Zanim się zgubimy gdzieś podnieśmy nasze głowy

Zróbmy razem mały krok, bo cel jest bardzo blisko

Nie stać nas na kolejny błąd

To też mój dom

To mój dom

To mój dom!

Chcę wierzyć w nowy lepszy dzień...

