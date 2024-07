Ostatnio o Michale Szpaku znów jest głośno za sprawą „The Vocie of Poland”. Wokalista zajął miejsce Natalii Kukulskiej i w 8. sezonie show zobaczymy go w jury. Okazuje się jednak, że na nowej roli nie poprzestaje. Michał Szpak zdradził w rozmowie z „Vivą!”, czy planuje po raz kolejny wystąpić na Eurowizji!

Michał Szpak wystąpił na Eurowizji 2016 i zajął 3. miejsce w głosowaniu publiczności, a jego utwór „Color of Your Life” stał się hitem prawie w całej Europie, ale także w USA. Można się więc spodziewać, że wokalista chciałby sięgnąć po więcej i znów walczyć o 1. miejsce na Konkursie Piosenki Eurowizji.

— Nie mówię: „nie’’. Temat wróci, kiedy będę czuł, że to jest ten moment. Wyprzedzając Twoje pytanie, nie mam pojęcia, czy to będzie przyszły rok. Mam świadomość tego, że nie mogę się postawić w sytuacji zwykłego uczestnika. W głosowaniu europejskich telewidzów w Sztokholmie zdobyłem trzecie miejsce. Moja piosenka „Color Of Your Life” po Eurowizji doszła do TOP 10 w rankingach iTunes w kilkunastu europejskich krajach, a w USA jako pierwszy wokalista z Polski znalazłem się na Top 50 USA - Spotify Viral 50 Billboard. To zobowiązuje i zdaję sobie sprawę, że oczekiwania wobec mojej osoby byłyby ogromne. Mam siłę podjąć to wyzwanie. A czy to będzie Lizbona 2018... Zobaczymy! — wyznał Michał Szpak w rozmowie z „Vivą”.