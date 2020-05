Czy w tym roku wyjedziemy na wakacje? Wiceminister zdrowia zabrał głos 

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wszelkie plany, również wakacyjne. Rząd powoli stara się odmrażać gospodarkę. Jednak co z nadchodzącymi wakacjami? Czy są jakiekolwiek szanse na to, aby spędzić je za granicą? Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zabrał głos w sprawie otwarcia granic i wypowiedział się na temat wakacji. Co i kiedy się zmieni?

Wakacje 2020: Czy pojedziemy za granicę? Wiceminister zabrał głos

Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na otwarcie granic? Czy podróżowanie za granicę w trakcie wakacji będzie możliwe? Na temat otwarcia granic wypowiedział się dziś podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska:

To wszystko jest na sztabach kryzysowych z panem premierem analizowane i jeżeli taka rekomendacja się pojawi, to oczywiście państwa poinformujemy - cytuje TVN24

Wiceminister zdrowia dodał również, że według niego najbliższe wakacje Polacy jednak będą musieli spędzić w kraju:

Nie chciałbym robić złudnych nadziei, ale myślę, że w tym roku wakacje spędzimy jednak w kraju (...) Musimy się nauczyć żyć z koronawirusem, obok niego, więc myślę, że ruch między poszczególnymi państwami na pewno wróci. Na jakich zasadach, w jakim natężeniu, to się na pewno okaże w najbliższych tygodniach - cytuje TVN24

Wytyczne w sprawie znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych mają zostać przedstawione nadchodzących tygodniach.

Wytyczne na temat otwarcia granic mają pojawić się w nadchodzących tygodniach.