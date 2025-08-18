Sondaż nie pozostawia wątpliwości: Jolanta Kwaśniewska najlepszą pierwszą damą!

Wyniki sondażu SW Research przeprowadzonego dla Onetu nie pozostawiają żadnych wątpliwości - Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę III Rzeczypospolitej. Małżonka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego uzyskała 49,6 proc. wskazań, wyprzedzając pozostałe kandydatki z ogromną przewagą.

Reklama

Oto ulubione pierwsze damy Polaków

Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska, którą wskazało 14,1 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce przypadło żonie byłego prezydenta, Andrzeja Dudy – Agacie Kornhauser-Dudzie, która uzyskała 6,7 proc. głosów. Na dalszych pozycjach uplasowały się: Danuta Wałęsa – 3,6 proc. oraz Anna Komorowska – 1,9 proc. Co ciekawe, aż 24,1 proc. respondentów wybrało opcję: „trudno powiedzieć/nie mam zdania”.

Jolanta Kwaśniewska zdecydowaną liderką

Jolanta Kwaśniewska zdobyła najwyższe uznanie nie tylko wśród konkretnych grup, ale także w przekroju całego społeczeństwa. Bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy dochody – to właśnie ona została uznana za najlepszą pierwszą damę III Rzeczypospolitej.

Zwycięstwo Jolanty Kwaśniewskiej jest nie tylko wyraźne, ale także jednoznaczne w każdej analizowanej grupie społecznej. Najwięcej wskazań Kwaśniewska otrzymała: od kobiet – 52,3 proc., a od mężczyzn – 46,7 proc.

Wysokie poparcie utrzymuje się również we wszystkich grupach wiekowych – od najmłodszych do najstarszych: wśród osób do 24 lat – 20,5 proc. (Maria Kaczyńska: ok. 6 pkt proc. mniej), natomiast wśród osób powyżej 50 lat – aż 59,4 proc.

Respondenci bez względu na wykształcenie, poziom zarobków czy miejsce zamieszkania – od małych miast po największe metropolie – wskazali właśnie Jolantę Kwaśniewską jako najlepszą pierwszą damę.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję SW Research w dniach 12–13 sierpnia 2025 r.. Wykorzystano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview), czyli wywiady on-line na panelu internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków. Zastosowano dobór kwotowy, co oznacza, że próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Marta Nawrocka została pierwszą damą

Znacznie mniejszą popularność od Jolanty Kwaśniewskiej miała Agata Duda, która niedawno pożegnała się z Polakami. Jej miejsce zajęła Marta Nawrocka, która oficjalnie objęła funkcję pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 6 sierpnia 2025 roku, wraz z zaprzysiężeniem jej męża, Karola Nawrockiego, na urząd prezydenta.

Kilka dni temu Marta Nawrocka zachwyciła obecnością na obchodach Święta Wojska Polskiego. Żona prezydenta RP już ma licznych zwolenników wśród obywateli, co potwierdzają reakcje w mediach społecznościowych.

Reklama

Zobacz także: Karol i Marta Nawroccy na obchodach Święta Wojska Polskiego. Wzruszający gest pierwszej damy