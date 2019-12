Księżniczka Charlotte zachwyca naturalnością przed obiektywem. Oto najnowsza kartka świąteczna z dziećmi Williama i Kate

William i Kate złożyli świąteczne życzenia za pośrednictwem portali społecznościowych. Na tegorocznej fotografii zabrakło księżnej Kate, ale tylko dlatego, że to właśnie ona jest autorką obrazu. Kartka przedstawia księcia Williama w towarzystwie wszystkich dzieci, ale to księżniczka Charlotte skupia na sobie całą uwagę. Tylko spójrzcie z jaką naturalnością pozuje do zdjęcia!

Świąteczna kartka od Williama i Kate

Na oficjalnym profilu pałacu Kensington pojawiło się urocze. rodzinne zdjęcie przedstawiające księcia Williama w towarzystwie George'a, Archiego oraz Charlotty. Opublikowano je z okazji Bożego Narodzenia, zamieszczając życzenia dla obserwatorów:

Wesołych Świąt! Życzymy naszym obserwatorom szczęśliwego i spokojnego świątecznego dnia

Nie sposób nie zwrócić uwagi na księżniczkę Charlotte, która pozuje do zdjęcia z niezwykłą naturalnością. Autorką fotografii jest księżna Kate i dlatego zabrakło jej na tegorocznej tradycyjnej pocztówce z okazji Bożego Narodzenia. Nie jest tajemnicą, że księżna uwielbia fotografię. W przeszłości pojawiło się kilka oficjalnych portretów księcia George'a oraz księcia Louisa, których była autorką. Czy obecność mamy za obiektywem sprawia, że księżniczce z taką łatwością przychodzi pozowanie do rodzinnych zdjęć?

Tegoroczne zdjęcie różni się od poprzednich brakiem obecności księżnej Kate, na szczęście powód, dla którego w tym roku nie pojawiła się na zdjęciu, nie zwiastuje niczego złego.

