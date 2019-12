Meghan Markle i książę Harry pokazali kartkę świąteczną. Jej głównym bohaterem jest uroczy Archie!

Meghan Markle i Książę Harry za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli życzenia swoim fanom na całym świecie! Urocza, internetowa kartka świąteczna zachwyciła obserwatorów książęcej pary, a wszystko za sprawą ich synka Archiego, który jest już naprawdę dużym chłopcem! Tylko spójrzcie!

Zobacz także: Meghan Markle ogłosi ciążę w 2020 roku!? To nie będzie jedyne royal baby!

Chociaż Meghan i Harry w tym roku nie spędzą świąt Bożego Narodzenia z rodziną królewską, to jednak nie zapomnieli o swoich fanach na całym świecie! Para wyjechała do Stanów Zjednoczonych i właśnie z rodzinnego miasta księżnej przesyłają dla wszystkich serdeczne życzenia! Książęca para zdecydowała się postawić na nowoczesność i przygotowała wirtualną kartkę świąteczną.

Na wspólnym zdjęciu widzimy Meghan i Harry'ego oraz ich synka Archiego. To właśnie ten mały, słodki chłopiec skradł serca internautów! Wiele osób wprost nie może uwierzyć, że mały książę już tak wyrósł. Synek książęcej pary ma już pół roku i wygląda na rezolutnego chłopca. Na fotografii widać go na pierwszym planie, zaś rodzice patrzą na swoje dziecko z wielką radością siedząc pod świątecznym drzewkiem.

Ponadto kartka jest stworzona w postaci gifa, dlatego też możemy dostrzec, jak na choince mrugają światełka. Meghan i Harry dołączyli do wirtualnej kartki świątecznej serdeczne i tradycyjne życzenia.

W komentarzach pod animacją nie brakuje komplementów dla ich synka Archiego!

A wam jak się podoba kartka Meghan i Harrego? My uważamy, że jest naprawdę urocza!

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl