Księżna Mette-Marit: na co choruje?

Księżna Mette-Marit od dłuższego czasu miała trudności z oddychaniem. Do tego dochodziły bóle i zawroty głowy. Żona norweskiego księcia bardzo szybko opadała z sił. Lekarzom udało się ustalić, co dolega 45-latce. Okazuje się, że księżna Mette-Marie cierpi na samoistne włóknienie płuc, które doprowadza do niedotlenienia organizmu. Niestety, rokowania nie są najlepsze. Pacjenci chorujący na tę przypadłość umierają w ciągu 5 lat...

