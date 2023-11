Reklama

Nie da się ukryć, że Meghan Markle jest wielką miłością księcia Harry'ego. Młodszy syn księżnej Diany niemal od razu zakochał się w pięknej aktorce. Para poznała się przez wspólną znajomą, która uznała, że z tej mąki będzie chleb. Wygląda jednak na to, że Meghan Markle żałuje pierwszego spotkania. Dokładnie chodzi o to, jak zachowywała się podczas randki z Harrym. Co takiego zrobiła?

Meghan Markle wspomina pierwszą randkę z księciem Harrym

Na wspólne spotkanie umówiła ich Misha Nonoo, znana projektantka. Meghan i Harry spotkali się w Londynie. Jak udało się ustalić autorowi książki o Meghan Markle, przyszła żona księcia Harry'ego ma sobie sporo do zarzucenia!

- Meghan, która w tamtym czasie promowała serial The Suits, obawiała się, że wywarła na księciu negatywne wrażenie, godząc się zbyt prędko na kolejne spotkanie. Harry natomiast był oczarowany jej pięknem i elegancją, po tym jak poznali się w restauracji Dean Street Townhouse w londyńskiej dzielnicy Soho - czytamy we fragmencie książki Andrew Mortona zamieszczonym w "Daily Mail".

Wygląda jednak na to, że zbyt szybkie zaangażowanie aktorki nie zraziło księcia Harry'ego. On od samego początku wiedział, że Meghan to ta jedyna. Niemal od razu zaprosił ją bowiem na wspólne wakacje w Botswanie. Para wyjechała razem mając za sobą tylko dwie randki!

To dopiero ekspresowe tempo!

Harry od razu stracił dla niej głowę!

