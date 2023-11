Książę Harry zawiesił swoją podróż oficjalną do Holandii - informują brytyjskie media. To informacja o tyle ważna, że wszystkie gazety i portale na Wyspach czekają na jedną wiadomość, że - księżna Meghan urodziła royal baby. Zresztą według niektórych informacji to już mogło nastąpić, a książęca para czeka na dobry moment, by radosną nowinę ogłosić. Jak jest naprawdę?

Reklama

Harry wybierał się z oficjalną wizytą do Holandii w przyszłym togodniu. Podczas dwudniowej podróży miał odwiedzić Amsterdam i Hagę. Jednak wizytę skrócono tylko do jednego dnia - 9 maja w Hadze otworzy Invictus Games.

Księżna Meghan już urodziła?

Jak zauważa The Sun, informacja ta zbiega się z kolejnymi pogłoskami, że 37-letnia żona księcia - Meghan Markle już urodziła królewskiego maluszka. Nie dalej jak w piątek wiele zamieszania narobił filmik zamieszczony przez jednego z fanów, na którym widać kolumnę królewskich aut jadących przez Windsor w kierunku Frogmore, obecnej siedziby Meghan i Harrego. Przez szybę jednego z aut widać było… różowy kocyk! Według niektórych, to dowód na to, że poród już się odbył.

Wcześniej spekulację podsyciła sama królowa Elżbieta II, która odwiedziła w okolicach świąt książęcą parę w ich posiadłości. Kolejna poszlaka - w Anglii jest już mama Meghan - Doria Ragland, a także amerykańska makijażystka księżnej.

Według The Sun od Sunday, data porodu księżnej ustalona była na 28 kwietnia. Czyżby więc małe książątko lub księżniczka rzeczywiście było już na świecie?

Meghan Markle przed porodem jest w centrum zainteresowania mediów.

East News