Od dawna mówi się o konflikcie między księciem Harrym a księciem Williamem. Bracia podobno są poważnie skłóceni, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy książę Harry zdecydował się poślubić Meghan Markle. Do tej pory jednak książę Harry i książę William nigdy nie odnieśli się do medialnych doniesień, aż w końcu mąż Meghan zdecydował się przerwać milczenie i zareagował na plotki. Po raz pierwszy skomentował swój konflikt z bratem. Zobaczcie poniżej, co powiedział!

Książę Harry o konflikcie z Williamem

Książę Harry zdecydował się opowiedzieć o swojej relacji z bratem w rozmowie z Tomem Bradbym, który zrealizował film dokumentalny o afrykańskiej podróży księcia i jego żony "Harry i Meghan: Afrykańska Podróż". Tom Bradby zapytał Harry'ego, czy to prawda, że nie rozmawia obecnie ze swoim bratem. Odpowiedź księcia nie pozostawia złudzeń.

Jesteśmy braćmi, zawsze będziemy braćmi. W tej chwili z pewnością kroczymy różnymi ścieżkami, ale zawsze będę przy nim i, jak wiem, on zawsze będzie przy mnie. Bracia miewają dobre i złe dni - powiedział Harry.

Książę nie ukrywał również faktu, że z Williamem spotyka się coraz rzadziej, ale od razu wyjaśnił, że wynika to z braku czasu. Obaj bracia mają teraz swoje rodziny i to im chcą poświęcać jak najwięcej czasu.

Nie wiadomo wciąż jednak, czy Harry rzeczywiście obraził się na brata, gdy ten próbował odwieść go od szybkiego ślubu z Meghan. Jak się teraz okazuje, troska Williama wynikała z... rady jego mamy, księżnej Diany! To właśnie Diana za życia radziła Williamowi, by wziął ślub z osobą, którą zna i z którą się przyjaźni. Z pewnością podejście Diany wynikało z jej nieszczęśliwego i szybko zawartego małżeństwa z księciem Karolem. Książę Harry nie posłuchał jednak brata i nie chciał tak długo jak on czekać ze ślubem.

Książę Harry i książę William już od dawna są ze sobą skłóceni

Bracia coraz rzadziej się ze sobą spotykają

Kiedyś bracia byli ze sobą zżyci

