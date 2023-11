Od dłuższego już czasu mówi się o konflikcie między księżną Kate a Meghan Markle. Ponoć obie księżne nie znoszą się, a Kate wylała już morze łez przez Meghan. Z tego względu książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się na wyprowadzkę z Pałacu, by być jak najdalej od Kate i Williama.

Reklama

W związku z napiętymi stosunkami między księżnymi nikogo nie dziwił fakt, że Kate nie zjawiła się na baby shower Meghan w Nowym Jorku. Teraz jednak pojawiły się wyjątkowo zaskakujące informacje, które mogą zmienić spojrzenie na relacje w Pałacu.

Księżna Kate ma zaskakujące plany wobec Meghan Markle

Magazyn "US Weekly" dotarł bowiem do ciekawych informacji, jakoby księżna Kate... planowała urządzić Meghan kameralne baby shower w Wielkiej Brytanii! Tego chyba nikt się nie spodziewał, bo przecież takie imprezy są sprzeczne z królewskim protokołem. Ostatnio jednak księżna Kate coraz częściej go łamie, idąc tym samym w ślady Meghan, więc może nie powinniśmy być zdziwieni, że chce urządzić imprezę dla swojej szwagierki?

Może to jest sposób księżnej Kate na naprawienie stosunków z Meghan? Warto dodać, że rodzice Kate od lat prowadzą firmę z akcesoriami imprezowymi, co z pewnością pomoże Kate w organizacji baby shower. Mamy nadzieję, że do sieci trafią zdjęcia z tego wydarzenia. Nie możemy się już doczekać!

Księżna Kate i Meghan Markle pogodzą się?

East News

Meghan Markle niedługo zostanie mamą

East News

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate w czwartej ciąży? Po raz pierwszy zabrała głos w tej sprawie!