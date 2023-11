Księżna Kate i książę William to para niemal doskonała. Na swoim koncie nie mają żadnych większych wpadek, co z pewnością napawa królową Elżbietę II dumą. W końcu to książę Harry i Meghan Markle, a zwłaszcza ona, słyną z niepokornych charakterów i z królewskiego protokołu niewiele sobie robią. Tymczasem jednak okazuje się, że to właśnie księżna Kate ostatnio złamała protokół! Zobaczcie poniżej, co zrobiła.

Księżna Kate złamała królewski protokół

Miłośnicy i znawcy brytyjskiej rodziny królewskiej oraz jej obyczajów doskonale wiedzą, że jej członkowie mają zakaz publicznego okazywania sobie czułości. To właśnie dlatego nigdy nie widzimy księżnej Kate i księcia Wiliama tulących się, trzymajacych za ręce czy chociażby delikatnie dotykających się. To również dlatego Meghan i Harry budzą takie emocje (a często i zgorszenie), bo oni robią to nieustannie!

Tym razem jednak księżna Kate chyba pozazdrościła Meghan, bo podczas ostatniej wizyty w irlandzkim klubie sportowym... ciągle dotykała księcia Williama! Mąż odwzajemniał dotyk, zupełnie zapominając o wszelkich zakazach! Być może członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają jakąś taryfę ulgową podczas uprawiania sportów (Kate i William grali na boisku z dziećmi w piłkę), jednak podejrzewamy, że królowa Elżbieta II i tak nie będzie zachwycona tym widokiem:

