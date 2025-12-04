3 grudnia 2025 roku na lotnisku Heathrow w Londynie księżna Kate i książę William powitali prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera oraz jego małżonkę, Elke Büdenbender. Ceremonia odbyła się w imieniu króla Karola III i była początkiem trzydniowej wizyty państwowej, która potrwa do 5 grudnia. To pierwsza oficjalna wizyta niemieckiej głowy państwa w Wielkiej Brytanii od 27 lat.

Księżna Kate skradła show za sprawą fascynatora

Podczas powitania księżna Kate zaprezentowała się w eleganckiej stylizacji. Miała na sobie niebieski płaszcz projektu Sarah Burton dla Alexandra McQueena oraz sukienkę Burberry. Uwagę przykuwał fascynator w kolorze dopasowanym do płaszcza. Księżna miała rozpuszczone włosy i delikatny makijaż. Jej stylizację dopełniała wyjątkowa biżuteria - kolczyki należące niegdyś do księżnej Diany oraz broszka z piórami księcia Walii. Nagranie z tego momentu obiegło sieć i wzbudziło liczne emocje wśród internautów.

Księżna Kate w fascynatorze na Heathrow. Powitała niemiecką parę prezydencką Jeff Spicer/Press Association/East News

Po uroczystości na Heathrow para prezydencka udała się do Windsoru. Oficjalne powitanie przez króla Karola III i królową Kamilę odbyło się na Datchet Road, przed zamkiem Windsor. W wydarzeniu wzięła udział Gwardia Honorowa, a cała uroczystość odbyła się z pełnym królewskim ceremoniałem. Na znak powitania w Home Park i Tower of London oddano saluty armatnie. Następnie goście uczestniczyli w uroczystej procesji powozami do zamku Windsor, gdzie zaplanowano dalsze części programu wizyty.

To kolejne nagranie royalsów, które wywołało sporo emocji w mediach. Niedawno kamery uchwyciły, jak naprawdę książę William traktuje księżną Kate, gdy nikt nie patrzy.

Księżna Kate w fascynatorze na Heathrow. Powitała niemiecką parę prezydencką Jeff Spicer/Press Association/East News

Księżna Kate i książę William powitali prezydenta Niemiec

W ramach trzydniowej wizyty państwowej przygotowano bogaty program dyplomatyczny i kulturalny. Po ceremonii powitalnej i lunchu król Karol III i królowa Kamila zaprosili prezydenta Steinmeiera i jego małżonkę na specjalną wystawę eksponatów związanych z Niemcami z królewskiej kolekcji Royal Collection. Ekspozycja została zaprezentowana w Green Drawing Room.

Wieczorem odbył się uroczysty bankiet państwowy na zamku Windsor. Wydarzenie to miało charakter oficjalny, a jego uczestnicy zobowiązani byli do przestrzegania tradycyjnego dress code’u. Mężczyźni wystąpili w czarnych frakach, białych koszulach i muszkach, kobiety zaś w długich sukniach wieczorowych i tiarach.

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii prezydent Frank-Walter Steinmeier spotka się również z premierem Wielkiej Brytanii na Downing Street 10. Zaplanowano także rozmowy z przedstawicielami świata biznesu. Jego małżonka, pierwsza dama Elke Büdenbender, odwiedzi szkołę podstawową im. Judith Kerr - nazwaną na cześć słynnej pisarki niemiecko-brytyjskiego pochodzenia.

Zobacz także: Księżna Kate pierwszy raz od dwóch lat na czerwonym dywanie. Co za olśnienie!