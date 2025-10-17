Kate Middleton zachwyciła swoją jesienną stylizacją podczas oficjalnej wizyty w Irlandii Północnej. 43-letnia księżna wybrała zestaw, który odzwierciedla cztery najmocniejsze trendy sezonu jesień 2025. Na tę okazję założyła wełniany kardigan z guzikami, długą trapezową spódnicę, zamszowe kozaki na płaskiej podeszwie oraz kurtkę typu barn. Stylizacja ta, poza funkcjonalnością, była również bardzo stylowa, idealnie wpisując się w klimat chłodniejszych dni.

Sweter, który wybrała księżna Kate, to klasyk, który co roku powraca na modowe salony. Trapezowa spódnica i wysokie kozaki tworzyły harmonijną całość, zgodną z obecnymi trendami. Takie elementy ubioru pojawiły się ostatnio na wybiegach największych domów mody, takich jak Miu Miu, Prada, Loewe i Fendi. Stylizacja została przyjęta z ogromnym entuzjazmem, podkreślając nie tylko znajomość mody, ale i jej wyczucie przez księżną.

Księżna Kate poruszyła fanów w stylizacji inspirowanej stylem królowej Elżbiety II

Choć Kate Middleton z łatwością łączy nowoczesność z klasyką, to tym razem jej ubiór wywołał poruszenie z jeszcze jednego powodu. Stylizacja księżnej wyraźnie nawiązywała do estetyki królowej Elżbiety II. Tradycyjna kurtka typu barn i zamszowe buty to elementy garderoby, które Elżbieta II często wybierała podczas prywatnych wizyt na wsi. Choć Kate nie miała na sobie charakterystycznej jedwabnej chusty na głowie, to jej zestaw bez wątpienia przypominał styl monarchini.

Hołd złożony przez Kate Middleton zyskał sympatię obserwatorów na całym świecie. Stylizacja została odebrana jako przemyślany i pełen szacunku gest wobec nieżyjącej już królowej. To modowe nawiązanie do dziedzictwa Elżbiety II spotkało się z licznymi pozytywnymi komentarzami.

Kate Middleton Irlandia Północna. Styl, praca i hołd królowej Chris Jackson/Press Association/East News

Księżna Kate i książę William w niecodziennym wydaniu

W trakcie wizyty w Irlandii Północnej Kate Middleton i książę William wykazali się nie tylko elegancją, ale i gotowością do działania. Para książęca odwiedziła cydrownię Long Meadow Cider, gdzie aktywnie uczestniczyła w codziennych pracach. Kate i William nie tylko zbierali jabłka, ale także obierali je, by następnie przygotować z nich ciasto. W ruch poszedł nóż, wałek i sporo zapału.

Kolejnym przystankiem na trasie królewskiej pary była plantacja lnu. Tam księżna Kate dała pokaz niecodziennego zaangażowania. Wzięła udział w procesie łamania i trzepania lnu – tradycyjnych etapach obróbki włókien. Księżna z zapałem przystąpiła do pracy, nie obawiając się fizycznego wysiłku. Uśmiech nie schodził jej z twarzy, a nagrania z tej wizyty obiegły media społecznościowe, wzbudzając entuzjazm fanów.

Księżna Kate i książę William złożyli oficjalną wizytę w Irlandii Północnej

Kate Middleton i książę William odwiedzili Long Meadow Cider – znaną cydrownię w Irlandii Północnej, gdzie oprócz pracy w sadzie, poznali proces produkcji lokalnych przysmaków. Wizyta miała charakter oficjalny, ale para królewska postawiła na bezpośredni kontakt z mieszkańcami i gospodarstwami rolnymi.

Drugim punktem była plantacja lnu, gdzie gospodarze pokazali parze książęcej proces obróbki rośliny – od łamania po trzepanie włókien. Zdecydowanie nie była to standardowa wizyta dyplomatyczna. Kate Middleton nie tylko podjęła się zadań manualnych, ale zaskoczyła też pełnym entuzjazmu i zaangażowania podejściem.

Tymczasem z pałacu dochodzą coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat ojca księcia Williama. Według przecieku król Karol III jest u schyłku życia, a jego syn po cichu przygotowuje się do przejęcia tronu.

