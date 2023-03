Książę William z niezapowiadaną wizytą w Polsce! Co się stało? Czy jest z nim księżna Kate? [ZDJĘCIA]

Czwartek, 8 września zapisze się jako czarny dzień w historii Wielkiej Brytanii. Śmierć Elżbiety II to wielki cios dla rodziny królewskiej, ale także zapowiedź wielkich zmian w Pałacu Buckingham. Nowym królem Zjednoczonego Królestwa został najstarszy syn monarchini, Karol. Oznacza to, że pierwszy w kolejce do objęcia tronu jest obecnie książę William. Książę William i księżna Kate z nowymi tytułami W czwartkowy wieczór potwierdzono, że po śmierci królowej Elżbiety II książę William i książę przyjęli tytuły, które wcześniej były zarezerwowane dla obecnego króla Karola III oraz jego żony Camilli. Od teraz będą tytułowani księciem i księżną Kornwalii i Cambridge. Na oficjalnym koncie na Twitterze pary zmieniono już nazwę. Zobacz także: Książę Karol królem Wielkiej Brytanii. Na oficjalną koronację będzie jednak musiał poczekać! Jeśli pierwszy w kolejce do przejęcia brytyjskiego tronu książę postanowi używać swojego imienia, gdy już obejmie panowanie, zostanie królem Williamem V. Nie oznacza to jednak, że jest już także księciem Walii. Książę William nie zostanie automatycznie księciem Walii, choć jest kolejną osobą w kolejce do tronu - czytamy w BBC. W mediach pojawiło się już oświadczenie, w którym król Karol III pożegnał Elżbietę II . W piątek, 9 września członkowie parlamentu i Izby Lordów mają pojawić się w Londynie, by złożyć przysięgę wierności najstarszemu synowi zmarłej monarchini. Zobacz także: Królowa Elżbieta II nie żyje. Co będzie się działo w Wielkiej Brytanii przez najbliższe dni? W ostatnim roku na książęta Cambridge spadło sporo nowych obowiązków. Powodem był nie tylko pogarszający się stan zdrowia królowej Elżbiety II, ale także odejście księcia Harry'ego i Meghan Markle z Pałacu Buckingham. Wraz z nowymi tytułami...