To wideo z księciem Williamem w roli głównej to hit internetu! Chodzi o sytuację, która miała miejsce podczas tegorocznej edycji gali charytatywnej "The Royal Variety Performance", której gośćmi byli książę William i księżna Kate. Małżonkowie spokojnie oglądali uroczystość z loży honorowej, gdy nagle jedna z występujących na scenie dziewczynek poprosiła księcia Williama o zaprezentowanie umiejętności naśladowania zwierząt...

Gospodarzem tegorocznej edycji "The Royal Variety Performance" była aktorka i komiczka Miranda Hart. W trakcie występu na scenie grupy dziewczynek, prowadząca galę nagle poprosiła o jedną z występujących o wskazanie spośród gości osoby, która powinna pokazać... galopowanie konia. Dziewczynka bez chwili wahania wywołała do tego zadania księcia Williama! Brytyjski następca tronu początkowo skrył twarz w geście zażenowania, jednak nie był w stanie odmówić prośbie dziewczynki. Wstał z miejsca i zaczął naśladować konia! Widownia parsknęła (nomen omen) gromkim śmiechem. Również księżna Kate nie mogła powstrzymać wybuchu uśmiechu. Musicie to zobaczyć!

Książę William pokazał, że ma dystans do samego siebie i... doskonałe podejście do dzieci!

