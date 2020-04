Dramat księżnej Kate! "Obawia się, że już nigdy nie będą sobie bliscy"

Decyzja księcia Harry'ego i księżnej Meghan o wystąpieniu z brytyjskiej rodziny królewskiej zaskoczyła wszystkich! Chociaż początkowo wydawało się, że Kate Middleton w tej sytuacji jest neutralna i nie żywi do pary większych uczuć, to jednak jak donosi informator "Vanity Fair", żona księcia Williama tęskni za Harrym! Podobno byli ze sobą bardzo zżyci.

Kate Middleton jest bez wątpienia ulubienicą brytyjczyków! Skromna, uprzejma i pełna ciepła żona księcia Williama szybko zyskała rzeszę wielbicieli, którzy śledzą każdy jej krok. Księżna bardzo przykłada się do wszystkich obowiązków królewskich, a jej zachowanie zawsze jest nienaganne i zgodne z królewską etykietą. Zupełnie inaczej było w przypadku żony księcia Harry'ego, Meghan Markle, której Brytyjczycy od początku wytykali każdy błąd i uważali, że amerykanka nie pasuje do rodziny królewskiej.

W końcu Meghan i Harry podjęli decyzję o opuszczeniu rodziny królewskiej. Para przeprowadziła się do Kanady i chce dzielić swoje życie pomiędzy Stany Zjednoczone a Wielką Brytanię. Ta decyzja była szokująca nie tylko dla fanów, ale przede wszystkim dla całej brytyjskiej monarchii. Pojawiły się jednak pogłoski, że księżna Kate w ogóle nie ubolewa nad rozstaniem ze szwagrem i jego żoną. Jednak jak teraz donosi informator dla "Vanity Fair", Kate Middleton tak naprawdę jest smutna i obawia się, że jej relacje z Harrym pogorszą się.

Kate źle to zniosła. Dawniej ona, William i Harry stanowili szczęśliwe trio. Uważa, że to, co się wydarzyło, jest bardzo smutne. [...] Chciałaby móc porozmawiać z Harrym. Tęskni za nim i obawia się, że już nigdy nie będą sobie bliscy - przekazał magazyn "Vanity Fair".