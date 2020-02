Kate szczerze o traumach związanych z ciążami. Zdradziła, co przyniosło jej ulgę. Szczere wyznanie księżnej szokuje!

Księżna Kate po raz pierwszy opowiedziała o narodzinach swoich dzieci. To jest najbardziej szczery i osobisty wywiad w historii. W podcaście Giovanny Fletcher "Happy Mum, Happy Baby" przyznała, że bardzo źle znosiła swoje ciąże. Sam poród był dla niej wybawieniem, ponieważ głowę zaprzątała jej myśl, że jej złe samopoczucie się skończy i będzie mogła cieszyć się macierzyństwem.

Księżna Kate opowiedziała o swojej ciąży

Okazuje się, że samopoczucie w ciąży nie oszczędziło nawet księżnej Kate, której budżet finansowy jest nieograniczony. Żona księcia Williama opowiedziała o trudach ciąży oraz o tym, jak się czuła podczas 9. miesięcy noszenia dziecka pod sercem:

Moje poranne mdłości były naprawdę okropne, w związku z tym nie byłam najszczęśliwszą kobietą, będąc w ciąży. Wiele osób na pewno miało gorzej, ale dla mnie to było wyzwanie. Nie tylko dla mnie, ale także dla bliskich wokół mnie i myślę, że o to chodzi - bycie w ciąży i posiadanie noworodka itp. wpływa na wszystkich w rodzinie. - powiedziała w podcaście "Happy Mum, Hapy Baby"



Przyznała, że ze względu na złe samopoczucie nie była w stanie przyjmować pokarmów, które dostarczałyby dziecku potrzebnych wartości:

Byłam naprawdę chora. Nie jadałam rzeczy, które powinnam wtedy jeść. Jednak moje ciało wciąż było w stanie stworzyć nowe życie. To fascynujące, chociaż momentami bywało ciężko.

Przyznała, że próbowała wszelkich sposobów, aby koszmarne samopoczucie ustało. Poddała się nawet hipnozie. To metoda, która polega na korzystaniu z technik relaksacji w trakcie porodu.

Dzięki hipnozie zdałam sobie sprawę z przewagi sił umysłu nad ciałem. Próbowałam naprawdę wszystkiego, aby móc przez to przejść. (...) Poród był dla mnie naprawdę wielkim przeżyciem. Ponieważ bardzo źle znosiłam ciążę, za to bardzo dobrze zniosłam poród! Wiedziałam, że to wydarzenie ukróci moje cierpienia. Zdaję sobie jednak sprawę, że dla wielu kobiet to właśnie poród może być największą traumą.

Dodała również, że William nie specjalnie był w to zaangażowany, chociaż próbował. Kate dodała, że nie ma o to do niego pretensji, ponieważ robiła to dla siebie. Spodziewaliście się, że wspomnienia z okresu ciąży księżnej Kate mogą być aż tak dramatyczne?

Księżna Kate i książę William są rodzicami trójki dzieci: Georga, Charlotte i Louisa.