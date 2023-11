Reklama

Księżna Kate od dawna jest wzorem i inspiracją dla milionów kobiet na całym świecie. Nie bez powodu mówi się o "efekcie księżnej Kate", choć nie da się ukryć, że ostatnio coraz bledszym przez Meghan Markle. Wciąż jednak ciężko nie doceniać stylu księżnej Kate oraz faktu, że zawsze dobiera stroje stosowne do okazji, swojej figury i urody. Jednym słowem księżna zawsze zachwyca! Teraz harpersbazaar.com zdradza modowy trik księżnej, który nie tylko powinna znać każda kobieta, ale przede wszystkim wprowadzić w życie.

Modowy trik księżnej Kate

To, że księżna Kate zawsze zachwyca wynika oczywiście z faktu, że każdy jej look jest doskonale dopracowany. Tu nie ma mowy o żadnych wpadkach! Księżna Kate w przeciwieństwie do Meghan nie może również pozwolić sobie na łamanie protokołu (w końcu jest matką następcy tronu!), dlatego zawsze m.in. musi nosić rajstopy. Księżna nie może pokazywać się publicznie z gołymi nogami, co może być pewnym problemem, jeśli - tak jak ona - nosi się szpilki. Buty lubią się zsuwać ze stóp, jeśli na nogach są rajstopy, co powoduje duży dyskomfort, ale jak się okazuje, Kate rozwiązała ten problem!

Otóż księżna nosi specjalne rajstopy z wbudowaną lepką wkładką, która trzyma buty na właściwym miejscu. Rajstopy pochodzą z kolekcji marki John Lewis i kosztują jedyne 7 dolarów. Można je kupić w trzech odcieniach: czarnym, nude i imitującym opaleniznę.

Lepkie wkładki nieco wystają z butów, ale są na tyle dyskretne, że zupełnie nie rujnują całej stylizacji

Księżna Kate zawsze musi mieć na sobie rajstopy