Księżna Kate i Książę William nie zwlekali długo z pokazaniem swojego synka światu. Zaledwie 24 godziny po porodzie książęca para pojawiła się przed szpitalem w Londynie, aby zaprezentować dziecko spragnionemu tłumowi i mediom. Przypomnijmy: Księżna Kate POKAZAŁA SYNA! Tak wygląda mały książę

Wszystkie oczy skupione były na dziecku, ale dokładnie obserwowano też samą Kate. Księżna zaprezentowała się w prostej błękitnej sukience w groszki uszytej na miarę przez Jenny Packham. Przywoływała ona podobieństwo do kreacji, w której niegdyś księżna Diana pokazała Williama tuż po jego narodzinach. Kate zachwyciła nienagannie ułożoną fryzurą i delikatnym makijażem, a uwagę zwracał jej pociążowy brzuszek. Organizacje matek w Wielkiej Brytanii mocno chwaliły świeżo upieczoną mamę za to, że nie zdecydowała się wzorem wielkich gwiazd, ukrywać go pod gorsetami i ściskającymi pasami. Prasa również chwali Middleton i ogłasza prawdziwym wzorem do naśladowania dla wszystkich kobiet.

Zobaczcie galerię pięknej Kate w towarzystwie Williama i małego synka: