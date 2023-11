Księżna Kate jest w czwartej ciąży? Takie plotki pojawią się w brytyjskich mediach już od kilku tygodni. Wszystko za sprawą samej księżnej, która zdradziła, że chciałaby mieć czwórkę dzieci, a do tego dziennikarze twierdzą, że kolejne dziecko uciszyłoby plotki na temat kryzysu w jej małżeństwie z Williamem. Nie byłby to pierwszy raz, gdy para decyduje się na dziecko zaraz po kryzysie małżeńskim - tak było dwa lata temu, gdy Kate zaszła w ciążę z Louisem zaraz po skandalu związanym z wyjazdem Williama na narty do Szwajcarii, gdzie książę balował z koleżankami w nocnych klubach. Czy tak będzie i tym razem? Ostatnio plotkowano, że William zdradza Kate z jej przyjaciółką Rose Hanbury.

Co na temat macierzyństwa mówiła Kate? I czy rzeczywiście spodziewa się czwartego dziecka?

Księżna Kate jest w ciąży? Zobacz jej nowe zdjęcia!

Księżna Kate nigdy nie ukrywała, że marzy o dużej rodzinie. W wywiadach podkreślała jednak, że macierzyństwo to ciężka praca.

Macierzyństwo to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Rodzina mnie uszczęśliwia (...) Wielu spraw nie da się przewidzieć i uniknąć. Nawet mnie bywa trudno, choć przecież ja dostaję wsparcie, na jakie większość matek nie ma szans. W ogóle matki mają trudno. Owszem, zaraz po porodzie wszystko się kręci wokół nich, ale to się szybko kończy i nagle są zdane głównie na siebie. Wszystkie przez to przechodzimy - mówiła księżna Kate.

Brytyjskie media wiele razy pisały, że Kate źle znosiła wszystkie trzy ciąże, ale nadal marzy o kolejnym dziecku. Czy Kate już jest w ciąży? Na najnowszych zdjęciach jeszcze nic nie widać! Na profilu rodziny królewskiej na Instagramie pojawiły się niezwykłe zdjęcia księżnej Kate pracującej w ogrodzie i bujającej się na huśtawce zawieszonej na drzewie. Dlaczego Kate zrobiono takie zdjęcia? Żona Williama pielęgnowała ogród mający reprezentować Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze na obchodach Chelsea Flower Show 2019. Kate podczas wizyty w King Henry's Community Garden w Islington powiedziała, że park jest robiony z myślą o dzieciach i podkreśliła, jak ważne jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Księżna Kate zachwyca świetną figurą

Księżna Kate pielęgnowała ogród

