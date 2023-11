Księżna Kate jest w czwartej ciąży?! Coraz częściej słyszy się takie plotki! Od kiedy księżna Kate znów wróciła do swoich obowiązków zawodowych po kilkumiesięcznym urlopie macierzyńskim po urodzeniu księcia Louisa, wszyscy dokładnie jej się przyglądają i wypatrują oznak czwartej ciąży. Mimo że sama księżna nie komentuje tych plotek, a do tego jej figura nie zdradza żadnych oznak odmiennego stanu, to jednak nieustannie podejrzewa się, że Kate i William niebawem znów powitają na świecie kolejne dziecko. Najnowsze informacje o księżnej nie pozostawiają jednak już żadnych wątpliwości w tej sprawie....

Księżna Kate niedługo znów zostanie mamą?

Według najnowszych doniesień, księżna Kate ma obsesję... na punkcie swojej figury! Ponoć ćwiczy ponad miarę - nie stroni od joggingu, jogi, a ostatnio do swoich codziennych treningów dołożyła pilates.

– Ma obsesję na punkcie ćwiczeń – mówi informator jednego z brytyjskich tabloidów. – Także jej siostra Pippa trenuje regularnie. Mają to we krwi – ich matka, Carole, która jest po 60., również trzyma genialną sylwetkę.

Nie jest oczywiście tajemnicą, że księżna Kate od zawsze uwielbiała sport, jednak obsesja na żadnym punkcie nie jest wskazana. Tym bardziej że księżna Kate jest już bardzo szczupła - przy 175 cm wzrostu waży zaledwie 51 kg! BMI (Body Mass Index) księżnej Kate to jedynie 16,65, co oznacza wychudzenie (spowodowane zwykle przez ciężką chorobę lub anoreksję)!

Wobec tego trudno podejrzewać księżną Kate o czwartą ciążę. Z pewnością nie doprowadziłaby swojego organizmu to takiego stanu, spodziewając się kolejnego dziecka.

Księżna Kate jest spełnioną mamą trójki dzieci - księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa

Księżna Kate jest bardzo szczupła, bo obsesyjnie trenuje

Księżna Kate zawsze uwielbiała sport

