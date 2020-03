Księżna Kate ignoruje Meghan Markle, a Harry jest załamany! Wojna w rodzinie królewskiej przybrała nowy charakter!

Meghan Markle i książę Harry po raz ostatni pełnią funkcje jako członkowie rodziny królewskiej. Od tego momentu para będzie pojawiała się jedynie kilka razy w roku na ważnych dla królowej uroczystości. Podczas mszy świętej z okazji brytyjskiej Wspólnota Narodów Sussexowie siedzieli niedaleko Kate i Williama!

Okazuje się, że powitanie obu par było bardzo chłodne, a Kate nie patrząc na pozory wprost ignorowała Meghan Markle. To oznacza otwartą wojnę w rodzinie królewskiej? Zobaczcie zdjęcia i nagranie!

Chłodne powitanie Kate i Meghan!

Odbyło się już ostatnie wydarzenie królewskie z udziałem Meghan i Harry'ego. Wraz z końcem marca tracą książęce tytuły oraz nie będą mogli oficjalnie używać nazwy Sussex Royal, również na swoim Instagramie. A co działo się podczas mszy świętej z ich udziałem? Kiedy Meghan i Harry siedzieli już na swoich miejscach w kościele pojawili się Kate i William, którzy przywitali się serdecznie z parą siedząca obok Sussexów, a ich otwarcie zignorowali! Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, jak Harry mówi: hello, a Meghan serdecznie się uśmiecha, jednak Kate pozostaje niewzruszona.

Czy to oznacza, że księżna i książę Cambridge przestali ukrywać, że mają za złe Meghan i Harry'emu opuszczenie rodziny królewskiej? Wyraźnie widać, że stosunki między parami są bardzo chłodne, a Kate, która do tej pory robiła dobrą minę do złej gry ma dosyć i otwarcie pokazuje, że nie darzy Megan sympatią!

Wystarczy spojrzeć na to nagranie!

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem rodzina królewska nie podawała ręki na powitanie i zachowywała bezpieczną odległość w kościele!

Prince Harry bumps elbows with Craig David instead of the traditional handshake due to Coronavirus social distancing #CommonwealthDay pic.twitter.com/Fg0C77taXo — Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020

East News